Cade dalle scale, gravissima una donna di Civiasco

Intervento dell’elicottero del 118 nella mattinata di oggi, martedì 23 luglio, a Civiasco. Si trattava del soccorso a una donna che era caduta dalle scale e si era ferita gravemente.

La vittima di questo incidente domestico è una donna residente in paese intorno alla settantina. Al momento non sono ancora state fornite le generalità, e nemmeno una dinamica più dettagliata dell’episodio.

L’infortunio scendendo nella cantina

Si sa solo che la donna è caduta mentre stava scendendo nella cantina della propria abitazione: probilmente ha messo un piede in fallo ed è finita sui gradini, procurandosi traumi gravi.

E’ subito scattato l’allarme, e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno constatato in pochi minuti la situazione molto seria della malcapitata. E’ stato quindi deciso di far intervenire l’elicottero per garantire un trasporto il più rapido possibile della donna al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore” di Novara. Qui l’infortunata è arrivata con codice rosso. Al momento non si hanno notizie più precise sul suo stato di salute.

