Tragedia di Scopello, la vittima è un operaio di 51 anni. Nicolaie Ciur, residente a Varallo, era impegnato nel ripristino della frana di Frasso.

Tragedia di Scopello, la vittima è un operaio di 51 anni

Stava lavorando al ripristino della frana in frazione Frasso sopra Scopello, quando per cause ancora da verificare è precipitato nel dirupo per una cinquantina di metri. E’ morto così nella giornata di ieri, venerdì 24 aprile, Nicolaie Ciur, operaio 51enne di origine romena residente a Varallo.

Una tragedia che ha colpito i colleghi e i tanti conoscenti che l’uomo aveva in zona. Appena diffusa la notizia, numerosi sono stati i messaggi di ricordo postati sui social. «Era uno di noi, un grande lavoratore e una persona unica… pace a lui» scrive un amico. E un altro: «Ciao grande uomo: sei stato più di un operaio per me; che la terra ti sia lieve, visto che la vita fino a qua non ti ha dato molto ciao Niko». Una persona stimata.

Indagini sulla dinamica

Sul fatto è stata aperta un’indagine per capire esattamente come si sono svolti i fatti. Ieri Nicoiaie Ciur era al lavoro con alcuni colleghi a Frasso, frazione sopra Scopello. In quella zona un anno fa si staccò una frana che andò anche ad abbattere alcuni edifici. L’uomo lavorava per la ditta a cui il Comune aveva affidato l’intervento.

Poco dopo le 14, era in corso un intervento di manutenzione delle canaline di scolo. L’uomo stava lavorando insieme ad altri due colleghi quando, secondo una prima ricostruzione, sarebbe scivolato lungo il versante, precipitando per circa cinquanta metri.

Il difficile recupero del corpo

Lanciato subito l’allarme, si sono attivati i soccorsi, con l’elicottero del 118 che ha raggiunto la zona, particolarmente difficile da accessibile via terra. Una volte recuperato il corpo con il verricello, però, non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio.

È stato lo stesso elicottero a recuperare la salma e a trasportarla alle camere mortuarie dell’ospedale di Borgosesia. In azione anche gli operatori del Soccorso alpino, della guardia di finanza e dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dello Spresal, il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asl, incaricati di chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

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