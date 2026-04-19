Casa in fiamme a Cervatto, ora il problema è il sentiero. Si pone il problema della sicurezza in frazione Orlino.

Casa in fiamme a Cervatto, ora il problema è il sentiero

Dopo il parziale crollo dell’immobile di frazione Orlino, devastato di recente da un violento incendio, il Comune di Cervatto ha emesso una ordinanza di messa in sicurezza a tutela dell’incolumità pubblica. Come si ricorderà, l’immobile è stato interessato da un rogo che ha coinvolto l’intero edificio composto da tre piani. E ovviamente i vigili del fuoco hanno disposto l’inagibilità dei locali a causa del cedimento strutturale interno ed esterno.

La vicinanza col sentiero

Da ricordare che la casa si trova in una posizione adiacente al sentiero comunale che conduce a Taponaccio e Madonna del Balmone. E come evidenzia l’ordinanza: «risulta indispensabile ed urgente provvedere alla messa in sicurezza dell’area interessata al fine di ristabilire il transito in sicurezza del tratto di sentiero». E ribadisce inoltre che «tale situazione costituire un grave pericolo per l’incolumità pubblica».

L’ordinanza prevede la messa in sicurezza dell’immobile provvedendo a transennare l’area. E chiede anche di provvedere a una verifica statica dell’edificio a firma di un tecnico abilitato entro sei mesi

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