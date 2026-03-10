Un rogo impressionante ha distrutto l’edificio di tre piani a Cervatto. VIDEO

Un rogo impressionante ha distrutto l’edificio di tre piani a Cervatto. Difficile intervento dei vigili, dello stabile sono rimasti soltanto i muri.

Un rogo impressionante ha distrutto l’edificio di tre piani a Cervatto

Fiamme che letteralmente bruciano un intero edificio come fosse fatto di fiammiferi. Nel video realizzato dai vigili del fuoco accorsi la scorsa notte in località Orlino di Cervatto, la furia del rogo appare in tutta la sua evidenza.

Per gli operatori non è stato facile raggiungere il luogo dell’incendio: hanno infatto dovuto percorrere l’ultimo tratto a piedi portandosi le attrezzature, così come si può vedere sempre dal video.

Questa mattina restavano solo i muri

Il danno provocato dall’incendio è stato ben visibile nella mattinata di oggi, martedì 10 marzo, appena si è fatto chiaro. Del grosso edificio di tre piani restavano in piedi praticamente solo i muri più resistenti, mentre tutto il resto è stato incenerito dalla furia del fuoco.

I vigili hanno operato per tutta la notte e anche in mattinata: si è voluto scongiurare che le fiamme potessero propagarsi a edifici vicini o alla vegetazione. E si è messa in sicurezza l’area interessata dal rogo. Non è ancora stato reso noto se le indagini sulle cause siano approdate a qualche risultato. Per fortuna non ci sono stati né feriti, né intossicati.

