Cirio a Varallo per “benedire” la conclusione dei lavori al ponte di Morca

Non una inaugurazione vera e propria, ma un sopralluogo per ufficializzare la fine dei lavori al ponte di Morca e la sua riapertura. Il Comune di Varallo ha concordato la data con la Regione Piemonte, l’ente che ha finanziato con 400mila euro l’intervento di riqualificazione e messa in sicurezza.

«Il 30 maggio il presidente Alberto Cirio sarà a Varallo per effettuare un sopralluogo al ponte di Morca sullo stato dei lavori – annuncia il sindaco Pietro Bondetti -. Siamo molto grati alla Regione per aver creduto nell’importanza di questo intervento e, dunque, per averlo finanziato permettendoci di restituire agli abitanti di Morca il loro antico ponte pensile».

Un manufatto di grande pregio

«Si tratta di una straordinaria opera di ingegneria e per ora, in attesa che venga realizzato il nuovo viadotto, unico collegamento tra la frazione e il resto della valle. Ora sul ponte si transita regolarmente dopo gli interventi eseguiti».

Un semplice sopralluogo e non una cerimonia di inaugurazione in pompa magna per ovvi motivi: l’8 e 9 giugno in Piemonte si vota per il rinnovo di giunta, consiglio regionale e governatore, in concomitanza con le Europee.

Cirio è pronto ad affrontare il suo eventuale secondo mandato nel caso in cui gli elettori gli rinnoveranno la fiducia. «Essendo in campagna elettorale faremo dunque con Cirio semplicemente un sopralluogo – conferma Bondetti – che ci permetterà comunque di ufficializzare la conclusione degli interventi e la restituzione del ponte alla frazione e, speriamo, di gettare le basi per il futuro nuovo viadotto».

