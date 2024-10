Concorso per tecnico comunale in alta Valsesia: quattro comuni uniscono le forze. Piode, Mollia, Scopa e Rossa puntano ad assumere un responsabile dell’ufficio tecnico.

Concorso per tecnico comunale in alta Valsesia: quattro comuni uniscono le forze

Uscito un bando di concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto da “Istruttore Tecnico (geometra)” da destinare al servizio tecnico associato fra i Comuni di Piode, Mollia, Scopa e Rossa. I quattro enti hanno deciso di mettersi insieme per avere un servizio continuo nell’ufficio tecnico, il candidato che risulterà vincitore si alternerà negli uffici dei vari Comuni.

Per poter partecipare al bando, oltre ai normali diritti viene richiesto come titolo di studio un diploma di geometra o di maturità dell’istituto tecnico settore tecnologico, oppure un diploma di laurea in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile o altri settori simili, oppure una laurea specialistica sempre nel settore architettura o ingegneria. Richiesta poi la patente B, una buona conoscenza dell’inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Domande entro il 4 novembre

Le domande per candidarsi vanno presentate entro il 4 novembre. Le prove d’esame riguarderanno la legislazione nazionale e della Regione Piemonte, la legislazione in materia di contratti pubblici, nozioni sull’ordinamento degli enti locali, nozioni di diritto amministrazioni e sulla normativa anticorruzione. Nel caso in cui il numero di domande sarà superiore a 30 partecipanti verrà fatta una preselezione che non è prova d’esame.

La data dell’esame sarà comunicata successivamente.

