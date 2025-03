Discesa sugli sci e salita in moto: spettacolo sulle nevi di Alagna. VIDEO

Discesa sugli sci e salita in moto: spettacolo sulle nevi di Alagna. Sfida emozionante al “Parallel Challenge” in una formula unica e tutta nuova per celebrare lo sport.

Si chiama “Parallel Challenge” ed è stata una impresa senza precedenti sulle piste di Alagna. Per la prima volta, una moto da rally ha scalato una pista da sci, sfidando la gravità in un duello mozzafiato con una discesista.

Sul tracciato di Alagna Valsesia, nel cuore del complesso Monterosa Ski, la giovane promessa dello sci alpino Emilia Mondinelli si è lanciata a tutta velocità tra i pali, mentre il pilota Tiziano Internò ha affrontato la stessa pista… ma in salita, a bordo della sua potente moto da rally. Un confronto senza precedenti che ha esaltato velocità, tecnica ed eccellenza. Un’iniziativa promossa da Officine Rigamonti e reso possibile grazie alla collaborazione con Monterosa Ski.

Un evento che «ha trasformato la pista in un’arena di pura adrenalina, dimostrando che l’innovazione non ha limiti, né sulle montagne né in azienda».

Il progetto Or Action

In questi anni il progetto “OR Action” punta a supportare atleti di alto livello in discipline che spaziano dallo sci alpino, al motorally, all’enduro. Un connubio vincente che accompagnerà tutto il 2025, celebrando il parallelismo tra l’eccellenza ingegneristica dell’azienda e la competizione sportiva.

«L’impegno di Officine Rigamonti nello sport va oltre la semplice sponsorizzazione: è un investimento in valori condivisi come innovazione, resilienza e miglioramento continuo – ha spiegato Andrea Rigamonti, Sales & Marketing Director di Officine Rigamonti -. I nostri atleti sfidano i propri limiti così come noi facciamo nell’ingegneria. Con questo programma di sponsorizzazione non ci limitiamo a supportare i loro percorsi, ma celebriamo una visione comune di eccellenza e determinazione».

