Dopo un anno di lavori può riaprire la galleria tra Locarno e Doccio. Attualmente si viaggia a senso unico alternato per permettere l’intervento degli operai.

Sono in dirittura d’arrivo i lavori per l’illuminazione della galleria di Locarno. «Il cantiere terminerà entro la fine di questa settimana», fa sapere il sindaco di Varallo Pietro Bondetti. Che sottolinea: «Grazie alla Provincia di Vercelli per questo intervento importantissimo per la sicurezza». Il traffico avviene attualmente a senso unico alternato.

Affidati alla ditta “Enrico Debernardi” di Valduggia, gli interventi in corso da quasi un anno riguardano il lotto conclusivo del progetto di messa in sicurezza e illuminazione della galleria che sorge lungo la provinciale Locarno – Doccio, che si era reso necessario in quanto la “strada della sponda destra” è molto utilizzata da chi risiede a Locarno, Parone e in tutta quella zona del territorio varallese.

Eliminato l’amianto

E’ stato eliminato l’amianto, quindi si è proceduto con il consolidamento per scongiurare il pericolo di nuove infiltrazioni d’acqua, problema che persisteva da tempo, e infine realizzato l’impianto di illuminazione. Su progetto dell’ingegnere Roberto Mattasoglio di Varallo, il costo dei lavori si aggira sui 553mila euro.