Due alpinisti restano bloccati nella notte sul Monte Rosa. Raggiunti dagli operatori del Soccorso alpino sull’itinerario per la Capanna Margherita e portati in salvo.

Sono stati recuperati dal Soccorso alpino valdostano due escursionisti che nei giorni scorsi si erano avventurati sul Monte Rosa. Si trovavano al Colle del Lys quando si sono trovati in difficoltà. Uno di loro accusava i sintomi tipici del mal di montagna. Specialmente quando si sale troppo in fretta, o si è disidratati, si possono accusare cefalee, vertigini e stordimento.

L’elicottero aveva però problemi a raggiungerli a causa della nebbia. I due sono quindi riusciti in autonomia a raggiungere la capanna Gnifetti. Una volta giunti qui, in assenza di nebbia, l’elicottero del Soccorso alpino valdostano ha potuto recuperare i due e portarli a valle.

Due alpinisti sudamericani

Si tratta di due alpinisti sudamericani che sono stati tratti in salvo nella notte dal Soccorso alpino valdostano sul massiccio del Monte Rosa a quota 4.550 metri. L’intervento in elicottero è scattato dopo la chiamata di un terzo alpinista, che ha riferito di aver raggiunto il rifugio Gnifetti con i compagni e di essersi fermato lì mentre gli altri due, nonostante il maltempo, avevano deciso di proseguire verso la Capanna Margherita.

Non avendo più contatti con loro, aveva poi deciso di lanciare l’allarme. Qualche ora dopo, in piena notte, aveva ricevuto un messaggio tramite dispositivo satellitare, in cui i due alpinisti riferivano di essere in difficoltà e di aver scavato una buca per ripararsi dalle basse temperature. Erano nelle prossimità della Capanna Margherita, ma non riuscivano a raggiungere il rifugio.

Il Soccorso alpino valdostano è quindi partito con l’operazione. E alle 2.50 i due alpinisti sono stati avvistati, recuperati con verricello e portati in ospedale per gli accertamenti diagnostici necessari.

