Elicottero del 118 precipita vicino alla Capanna Margherita. Incidente sul Monte Rosa. L’equipaggio si è salvato abbandonando il velivolo.

Un elicottero del 118 partito dalla base di Borgosesia è precipitato sul Monte Rosa, mentre era impegnato in un intervento di soccorso nella zona della Calanna Margherita. Non si sa che cosa abbia determinato l’incicddente: di certo la sitauazione meteo non è delle più favorevoli, con forti raffiche di vento.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 16 marzo, poco dopo le 14, sul versante verso Alagna Valsesia. L’equipaggio (pilota, tecnico del Soccorso alpino, tecnico di volo e cinofilo) è riuscito a mettersi in salvo.

Le manovre di soccorso

Dopo l’allarme per l’infortunio che ha portato l’elicottero in quota, è quindi scattato un secondo allarme per l’elicottero medesimo e l’equipaggio. Allertato il Soccorso alpino valsesiano e quello dell’Ossola. Da ricordare che un altro elicottero precipitò la scorsa estate sul Rosa, tra la Gnifetti e la Margherita: a bordo c’erano cinque persone, tutte portate al pronto soccorso..

Al momento le operazioni sono in corso: nella zona dell’incidente sono stati chiamati altri elicotteri. Il direttore generale di Azienda Zero, ingegner Adriano Leli e il direttore dell’elisosoccorso 118, dottor Roberto Vacca, stanno raggiungendo la base dell’Elisoccorso dell’Ospedale di Borgosesia per incontrare il personale.

Il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla sanità Luigi Genesio Icardi, subito informati, continuano a seguire l’accaduto e augurano pronta ripresa al personale coinvolto.

