Enorme valanga scende dall’alpe Campo verso Alagna. VIDEO

Enorme valanga scende dall’alpe Campo verso Alagna. Un’impressionante massa di neve e acqua è precipitata a valle. Evacuate alcune abitazioni, poi via libera per il rientro.

Enorme valanga scende dall’alpe Campo verso Alagna

Una massa di acqua, neve e detriti è scesa dalla zona dell’alpe Campo ed è precipitata nella parte più a nord del territorio di Alagna, nella zona dove ci sono le frazioni Pedemonte, Ronco, Uterio e San Nicolao. E’ lo stesso comune di Alagna Valsesia a darne notizia sul proprio profilo social. Questo il video dell’impressionante frana che scende dai versanti.

Probabilmente la pioggia ha appesantito una massa di neve (caduta con abbondanza ancora nei giorni scorsi) e un certo punto la pressione ha fatto cedere di colpo il “muro”, ed è venuto giù di tutto. Qui sotto una foto del punto in cui si è staccata la valanga (tratta sempre dalla pagina social del Comune).

Le frazioni Pedemonte, Ronco, Uterio e San Nicolao sono state evacuate per precauzione, poi i residenti sono stati comunque stati fatti rientrare.

Disagi per le strade che restano chiuse

In val Vogna resta chiusa la strada sotto Cà di Janzo per la caduta di una frana: si vedrà se si può aprire una pista di emergenza. Chiuse anche alcune strade comunali: quella per Acqua Bianca da frazione Merletti, quella per Rusa e Goreto, e tutta la pista ciclabile.

