Escursionista si perde nella zona sopra Mera. Salvato da un biker

Si perde sui sentieri di Mera e per rientrare a Scopello sbaglia completamente strada e prende il tracciato della Boscarola verso Bocchetto Sessera, dirigendosi quindi dalla parte opposta a quella desiderata.

E’ accaduto nei giorni scorsi. Per fortuna il giovane escursionista, che però non conosceva affatto la zona, sulla sua strada ha trovato un biker impegnato in una uscita nel tardo pomeriggio. Vedendolo decisamente spaesato l’uomo ha chiesto al ragazzo se avesse bisogno di aiuto.

Riportato sulla strada giusta

Il giovane ha spiegato quindi che doveva tornare verso Scopello, ma non era sicuro della strada. E in effetti aveva preso un percorso che l’avrebbe portato in tutt’altra direzione, decisamente lontano dalla meta. Il giovane ha ricevuto così le informazioni utili per poter rientrare a casa senza problemi, altrimenti avrebbe rischiato di fare diversi chilometri perdendosi visto che ormai il buio iniziava a scendere nella valle.

Arrivato infine a Scopello ha potuto risalire nella propria auto e far ritorno a casa.