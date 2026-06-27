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CronacaVarallo e alta Valsesia

Fiamme in cucina all’alba ad Ailoche, famiglia costretta a lasciare la casa

Incendio in un’abitazione nella mattinata di oggi. I residenti sono riusciti a mettersi in salvo e hanno dato l’allarme. Sul posto vigili del fuoco, sanitari del 118 e carabinieri.

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Un incendio è scoppiato nella prima mattinata di ieri, venerdì 26 giugno, ad Ailoche. Le fiamme hanno interessato la cucina di un’abitazione e hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Ponzone, dei sanitari del 118 e dei carabinieri. I residenti, accortisi immediatamente del pericolo, sono usciti dall’edificio e hanno chiesto aiuto.

Secondo le prime informazioni raccolte, il rogo si è sviluppato all’interno della cucina per cause ancora in fase di accertamento. L’incendio avrebbe avuto origine nella zona del fornello, con una rapida diffusione del fumo che ha invaso il locale, rendendo necessario un intervento tempestivo dei soccorritori.
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Casa evacuata e locale inagibile

L’arrivo dei vigili del fuoco ha consentito di spegnere rapidamente le fiamme e di evitare conseguenze più gravi per il resto dell’abitazione. Le operazioni si sono concentrate anche sulla messa in sicurezza degli ambienti interessati dall’incendio e sulla verifica di eventuali ulteriori rischi.

I residenti sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario del 118, intervenuto in via precauzionale insieme ai carabinieri. Al termine dei controlli, la cucina è stata dichiarata inagibile a causa dei danni provocati dal fuoco e dal fumo. Restano da chiarire le cause esatte che hanno innescato l’incendio, sulle quali sono in corso gli accertamenti del caso.
Foto d’archivio

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