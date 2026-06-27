CronacaVarallo e alta Valsesia
Fiamme in cucina all’alba ad Ailoche, famiglia costretta a lasciare la casa
Incendio in un’abitazione nella mattinata di oggi. I residenti sono riusciti a mettersi in salvo e hanno dato l’allarme. Sul posto vigili del fuoco, sanitari del 118 e carabinieri.
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