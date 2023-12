Fobello ha detto addio a Federica, insegnante-artista benvoluta da tutti. La donna se n’è andata a 63 anni: appassionata della Valsesia, aveva colleborato a molte iniziative in zona.

Fobello ha detto addio a Federica, insegnante-artista benvoluta da tutti

Tanti amici, compaesani, conoscenti ed ex alunni si sono ritrovati a Fobello nel pomeriggio di ieri, lunedì 11 dicembre, per dare l’ultimo saluto a Federica Giacobino. La donna, 63 anni, era stata insegnante nelle scuole elementari della valle, aveva gestito un negozio a Fobello, ed era conosciutissima per la sua abilità di illustratrice, per il suo amore per il paese e per la montagna, per la sua gentilezza d’animo.

Autrice di libri, come illustratrice aveva firmato ancora il recente calendario della Pro loco di Fobello in distribuzione. E anche il foglietto illustrativo del “Sentiero dell’arte” di Fobello porta la sua firma. Ma i suoi acquarelli in questi anni hanno illuminato tantissime mostre e rassegne proposte in alta Valsesia.

La leggerezza dei suoi acquerelli

Insieme a Caterina Gromis di Trana, Federica Giacobino aveva firmato bellissimi volumi su Fobello e la Val Mastallone, presentati con successo anche a Vercelli dove l’assessore agli eventi, Gianna Baucero, ricorda con commozione l’amica di tutta una vita: «Ciao, ora dipingi i tuoi acquerelli per Ezio, che li adorava. E sono certa che traccerai un raggio di sole per noi che siamo rimasti qui a piangervi. Arrivederci, amica di tutta la vita»

Per circa sei anni aveva anche gestito con un’amica il negozio “Ca’ di Mori”, chiuso poi alla fine del 2018. Per molto tempo aveva dovuto convivere con una malattia, che l’aveva anche obbligata a lasciare l’insegnamento.

Tanti ricordi degli amici

Sono davvero tanti i ricordi in questi giorni. Scrive la Pro loco di Fobello: «Ciao Federica, il tuo amore per Fobello e per la Pro loco ci guiderà sempre in ogni nostra azione. Grazie per tutto quello che ci hai insegnato e dato e che ancora ci insegnerai e darai. Vogliamo ricordarti con i doni che ci hai fatto, i bellissimi colori, la leggerezza del tocco, la fantasia e l’amore per la natura».

La ricorda Annamaria: «Ciao maestra, la tua dolcezza, il tuo sorriso, la tua forza di combattere, la speranza di guarigione… ora sei libera. Ma rimarrai per sempre nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerti». Un’amica d’infanzia aggiunge: «Nonostante la malattia sei rimasta forte e coraggiosa, combattendo e sorridendo sempre. Sappi che sarai sempre nel mio cuore. La nostra infanzia, adolescenza e anche da adulti… abbiamo così tanti ricordi insieme… di gioia, di dolore… ma a volte anche tristezza. Ti voglio tanto bene».