Fobello piange Federica Giacobino, illustratrice e insegnante con la Valsesia nel cuore. La giovane donna se n’è andata dopo aver dovuto convivere a lungo con una malattia.

Fobello piange Federica Giacobino, illustratrice e insegnante con la Valsesia nel cuore

«Nella notte Federica Giacobino ha ritirato i pennelli nella scatola degli acquarelli, le matite rosse e blu che da maestra utilizzava nelle correzioni, richiuso il portatile compagno nella scrittura». Così un’amica annunciava ieri, venerdì 8 dicembre, sui social la scomparsa di una giovane donna conosciutissima e benvoluta in tutta l’alta Valsesia.

Una persona dolce, appassionata della natura e della montagna. Insegnante e illustratrice, ma anche studiosa del territorio e collaboratrice di tante iniziative. Così la valle ricorda Federica, che ha dovuto arrendersi dopo aver convissuto per parecchio tempo con una patologia che alternava momenti più difficili ad altri di relativo benessere.

«Quante attenzioni per me»

Per capire il suo carattere vale la pena di leggere un suo post del giugno 2021, dove parla proprio della malattia: «Ormai lo sanno tutti che ho attraversato un momento di vita particolarmente difficile e complicato, ma ieri sera quando l’Euge mi ha scattato una foto senza mascherina e ha commentato che non sembro più pronta per l’estremo saluto, ho pensato che due righe adesso le potevo anche scrivere e magari metterci pure la faccia… Lo faccio soprattutto perché in questi tre mesi ho ricevuto più gentilezze e premure di quante io ne abbia mai dedicate agli altri e questo mi ha fatto sentire un po’ in colpa.

Ho collezionato un gran numero di messaggi e attenzioni costanti alle quali non sempre ho risposto o l’ho fatto un po’ distrattamente e magari a volte con un tono che poteva far sembrare volessi tagliare corto o che non volessi essere compatita. Non sempre sono riuscita a ricambiare la sollecitudine e le attenzioni che mi sono state dispensate in quantità tali che non credo proprio di meritare. In realtà a volte non ne avevo la forza, a volte la voglia e a volte non sapevo nemmeno come stavo…

Voglio però farvi sapere che l’affetto che mi avete fatto sentire è stato fondamentale per affrontare la sofferenza e la paura che mi hanno accompagnata giorno e notte e anche se ho dato l’impressione di non apprezzare o di essere indifferente a tutte le attenzioni che mi avete dimostrato, in realtà queste mi hanno avvolta, protetta e aiutata a superare i momenti peggiori. E poi volevo dirvi che anche se la mia malattia è una storia infinita pronta a tendermi continui agguati, i medici hanno ritenuto di poter allentare il guinzaglio e ora sto un po’ meglio. Non quanto vorrei e non quanto sperassi, ma un po’ meglio. Adesso vi abbraccio tutti, uno a uno e più stretti che posso. Grazie».

Uno scritto che pare quasi provenire da un’altra epoca, tanto è aggraziato e pieno di premure e di riconoscenza verso il prossimo.

Apprezzata illustratrice e insegnante

Uno stile leggero e sorridente che traspariva anche nei suoi lavori di illustratrice. Come si vede da questo lavoro.

Era stata insegnante di scuola primaria, poi aveva dovuto lasciare proprio per la sua patologia. Per qualche anno assieme a un’amica aveva anche gestito un negozio a Fobello, “Cà di Mori”.

Così la ricorda Pro loco di Fobello: «Ciao Federica, il tuo amore per Fobello e per la Pro loco ci guiderà sempre in ogni nostra azione. Grazie per tutto quello che ci hai insegnato e dato e che ancora ci insegnerai e darai. Vogliamo ricordarti con i doni che ci hai fatto, i bellissimi colori, la leggerezza del tocco, la fantasia e l’amore per la natura».

Lunedì il funerale a Fobello

Il funerale sarà celebrato nel pomeriggio di lunedì 11 dicembre a Fobello, a partire dall1 5.30. Mentre il rosario sarà recitato domani, domenica 10 doicembre, alle 18, semopre in chiesa.