Francesca Pedretti nuova Cecca: oggi la consegna delle chiavi alle maschere. Svelata l’identità della regina del carnevale di Varallo.

Consueta folla di maschere da tutta la zona al “Gran ballo della Cecca” che nella serata di ieri, sabato 13 gennaio, ha ufficialmente aperto il carnevale del Comitato di Varallo, dopo il weekend in cui i protagonististi era stati i Dughi. Il momento più atteso era ovviamente la rilevazione del nome e del volto della nuova Cecca: si tratta di Francesca Pedretti, accolta da un grande applauso, che accompagnerà il Marcantonio Gianni Nettis nel breve ma intenso periodo del carnevale.

Prima del ballo, la foto consueta fotografia ufficiale delle due maschere, realizzata da Alessandro Dealberto a Villa Virginia.

Oggi la consegna delle chiavi

Nella giornata di oggi, domenica 14 gennaio, è in programma la prima uscita delle maschere in città. Appuntamento alle 14.30 per la partenza della sfilata dal piazzale di via Mario Tancredi Rossi. Le maschere arriveranno in piazza Vittorio Emnanuele, dove ci sarà la tradizionale consegna delle chiavi della città da parte del sindaco Pietro Bondetti.

In piazza saranno posizionati gli stand gastronomici dei carnevali rionali. La giornata di festa si concluderà poi nel tardo pomeriggio: alle 17.30 partirà la tradizionale fiaccolata che culminerà con il falò.