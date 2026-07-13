Il fuoco fa meno paura, ma sulla Valsesia volano ancora Canadair ed elicotteri

Migliora il quadro degli incendi in Valsesia, ma non è ancora il momento di dichiarare chiuse le operazioni. Oggi, lunedì 13 luglio, dopo un nuovo briefing tra vigili del fuoco e responsabili Aib, è stato confermato che tutti i fronti attivi sono sotto controllo e costantemente sorvegliati, anche se le operazioni di spegnimento non sono ancora concluse.

Rispetto alla giornata di ieri, quando le maggiori criticità avevano interessato Cravagliana e la Res di Varallo, l’emergenza appare meno intensa. Il monitoraggio prosegue senza sosta per impedire nuove riaccensioni. Ma proseguono anche le operazioni dall’alto.

Mezzi aerei ancora impegnati

Sui versanti tra Cravagliana e Sabbia continua a lavorare un Canadair nella parte più alta dell’area colpita, mentre squadre a terra restano a protezione delle abitazioni. Le operazioni sono coordinate dai direttori delle operazioni di spegnimento, che seguono l’evoluzione del rogo. Qui sotto, il tracciato radar del Canadair, con decine di sorvoli dalla mattinata di oggi.

Due elicotteri sono invece impegnati sulla Res di Varallo, dove sono pressoché spenti gli ultimi pennacchi di fumo presenti lungo la cresta. La Regione Piemonte mantiene il supporto con i mezzi aerei, mentre la Provincia di Vercelli segue gli aspetti legati alla viabilità.

Bonifiche e presidio del territorio

Le notizie sono positive anche negli altri settori interessati. Tra Cervatto e Fobello la situazione è tranquilla, mentre nell’area di Fervento, a Boccioleto, è in corso la bonifica dei punti ancora caldi per eliminare ogni rischio di ripresa.

Nelle prossime ore il numero dei volontari Aib potrebbe diminuire per il rientro al lavoro di molti operatori. Tutti i focolai resteranno comunque presidiati. Un ringraziamento è stato rivolto ai vigili del fuoco e ai volontari coordinati dall’ispettore generale Corrado Busnelli e dall’ispettore provinciale Laura Guala per l’impegno dimostrato durante l’emergenza.

Foto di copertina di Francesco Taurisano

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