Giovane di Varallo alla finale del Premio Mia Martini. Il 22enne Simone Sagliaschi selezionato con un brano che parla di Giacolo Colombo, il ragazzo che ha perso la vista a 8 anni per una malattia.

Giovane di Varallo alla finale del Premio Mia Martini

Un varallese alla finale del “Premio Mia Martini nuove proposte”. Simone Sagliaschi è stato selezionato come uno dei finalisti del prestigioso premio internazionale dedicato ai più giovani con un brano inedito davvero molto speciale. Con un testo dedicato a un giovane valsesiano del quale vale la pena conoscere la storia e lasciarsi ispirare dalla forza dimostrata nell’affrontare le difficoltà che la vita ha messo sul suo cammino.

Simone Sagliaschi ha 22 anni e nella vita lavora come operaio in una ditta del territorio. La passione per il canto è nata una decina di anni fa e le sue prime esperienze all’interno del mondo dei concorsi canori le ha vissute a Varallo, sul palco del teatro Civico, dove si è esibito anche nell’ambito del concorso “Una Voce per l’Alpàa”.

Il concorso dedicato a una delle più belle voci della canzone italiana

Fino ad arrivare a decidere di prendere parte al concorso dedicato a giovani cantanti, dai 13 ai 35 anni, di tutta Italia e d’Europa indetto dall’associazione “Cultura e Spettacolo”. Un concorso che gravita proprio nella terra natia della cantautrice e musicista Mia Martini scomparsa nel 1995, con la volontà di valorizzare e promuovere la cultura del canto e della musica fornendo ai giovani partecipanti occasioni di incontro con operatori artistici, culturali e professionali del settore.

«Le audizioni per partecipare al concorso – spiega Sagliaschi – sono iniziate a gennaio e passo dopo passo sono arrivato alle semifinali che si sono svolte in Calabria, a Scalea, dal 24 al 26 aprile. Per l’occasione ho dovuto presentare un brano inedito che per me ora è diventato molto importante perché parla di una persona davvero molto speciale che ammiro molto».

Una canzone per Giacomo

Il brano si intitola “A luci spente” e per la sua elaborazione Sagliaschi ha collaborato con Cristian Robichon, per il brano e la musica, e Alessandro Debiaggi per la musica. Un brano molto particolare che racconta la storia di Giacomo Colombo, il giovane varallese che si è trovato a convivere con la cecità a causata da una malattia che lo ha colpito da bambino.

«Sono davvero molto soddisfatto – aggiunge Sagliaschi – soprattutto perché ho avuto l’occasione di parlare di Giacomo, un ragazzo che ho conosciuto entrando a far parte del Comitato carnevale dei “Quattro Rioni” e che ho da subito ammirato molto per la sua forza, per il suo modo di rapportarsi alla vita e di non lasciarsi sopraffare dalle difficoltà».

«Giacomo non si ferma davanti a nulla e ha sempre un atteggiamento positivo e questo aspetto meritava di essere condiviso cin quante più persone possibili. Il mio brano infatti parla dell’amore dal punto di vista di una persona non vedente e in questo caso si tratta di amore per la vita che permette di superare ogni difficoltà».

La finale in autunno

In autunno Simone parteciperà alle finali del concorso canoro che si terranno proprio a Bagnara Calabra, paese natale di Mia Martini e della sorella minore Loredana Berté.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook