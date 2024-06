Cascinale in fiamme in centro a Ghemme. Mobilitate cinque squadre di vigili del fuoco, il fumo si vedeva a chilometri di distanza.

Cascinale in fiamme in centro a Ghemme

Fumo, concitazione e sirene che suonano nel pomeriggio di ieri in centro a Ghemme. Per cause ancora da accertare ufficialmente, è andato a fuoco un cascinale da cui si accede dalla centralissima via Novara.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 17.30, appena ci si è accorti del fumo che saliva dal tetto dell’edificio. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco sia dal distaccamento volontario di Romagnano, sia dal comando provinciale di Novara.

L’intervento degli operatori

Sul posto anche i carabinierie e personale del Comune, che provvedevano a gestire la vibilità durante l’intervento dei vigili. Alla fine il rogo veniva spento, e tutta la zona messa in sicurezza con il divieto di ingresso nelle zone pericolanti. Pare che i danni siano ingenti, ma una quantificazione più precisa sarà fatta solo oggi.

Oltre che dai ghemmesi, l’incendio è stato notato da tante persone che in quei momenti percorrevano la strada 299 tra la Valsesia e Novara: il fumo era ben visibile da chilometri di distanza.

Il paese di Ghemme ricorda ancora il pauroso rogo che si era sviluppato alla fine del 2018, quando andò in fiamme una palazzina abitata.

