Incidente a Valdilana: auto si ribalta e si schianta contro un palo

Ha perso il controllo della sua auto e ha urtato un’altra vettura parcheggiata, proprietà di un uomo che abita in zona. Poi si è ribaltato e ha concluso la corsa schiantandosi contro un palo della luce. E’ accaduto l’altra notte a Valdilana, poco prima dell’alba, in località Valle Mosso, protagonista un 20enne che era alla guida di una Ford Ka. Il fatto è accaduto in frazione Falcero.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto si sono portati i mezzi di soccorso del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Masserano per gli accertamenti di prassi. Chiamati a intervenire anche i tecnici dell’Enel, che hanno dovuto sistemare il palo della luce rimasto inclinato. Lo riportano i colleghi di Prima Biella.

Ai carabinieri il giovane ha spiegato che mentre procedeva lungo la strada si è improvvisamente bloccato lo sterzo della vettura, e non ha più potuto controllarla. Per fortuna non si è comunque fatto male, anche se è stato portato al pronto soccorso di Ponderano per gli accertamenti sanitari. E’ stato anche sottoposto al test alcolimetrico, al quale è risultato negativo.

