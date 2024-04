Il maltempo allunga la chiusura della provinciale Crevola-Locarno. Si doveva aprire lo scorso lunedì, invece sono proseguiti gli smottamenti e i sopralluoghi.

Il maltempo allunga la chiusura della provinciale Crevola-Locarno

Doveva aprire lunedì scorso, invece non riaprirà nemmeno domani, lunedì 29 aprile. Si prolunga il disagio per la chiusura della strada provinciale 105 nel territorio di Varallo, e precisamente lungo il tratto tra le frazioni Crevola e Locarno.

La strada era stata chiusa il 4 aprile a seguito del distacco di alcuni massi dal versante, che erano poi finiti sulla carreggiata. Fortunatamente senza colpire nessuno.

Una serie di lavori, sopralluoghi e nuovi smottamenti

La situazione era stata sistemata e messa in sicurezza dopo un paio di settimane di lavori. Almeno così si pensava, tant’è che era stata annunciata l’apertura per lunedì 22 aprile.

Invece altro materiale era finito sulla strada. Il che aveva imposto un contrordine da parte della Provincia, cui erano seguiti nuovi sopralluoghi e nuovi interventi. Adesso ci si è messo pure il maltempo, che non favorisce certo la rapidità delle operazioni.

In ogni caso, nuovi sopralluoghi dovrebbero essere fatti domani, sfruttando un momento di pausa della pioggia. Da qui si vedrà se la situazione può essere messe in sicurezza con interventi modesti, o se occorrerà mettere in campo un’operazione più incisiva.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook