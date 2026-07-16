Incendi in Valsesia: due nuovi focolai ma la situazione resta sotto controllo

Due nuovi focolai si sono sviluppati oggi, giovedì 16 luglio, nel territorio comunale di Alto Sermenza, nelle località Ferrate e Pietremarce di Rima. L’intervento tempestivo di vigili del fuoco, volontari Aib e mezzi aerei ha consentito di contenerli rapidamente. Al momento la situazione non desta particolare preoccupazione, ma resta costantemente monitorata.

Le due nuove segnalazioni rappresentano l’unica novità significativa di una giornata che, rispetto alle precedenti, ha visto un quadro complessivamente più stabile. L’impiego dell’elicottero si è reso comunque necessario per raggiungere rapidamente le aree interessate e impedire che le fiamme potessero trovare nuovo alimento nella vegetazione ancora particolarmente secca. Tra l’altro, un grosso problema è rappresentato dalle fiamme che corrono sotto la superficie del terreno, alimentata soprattutto da radici.

Gli altri fronti rimangono sotto osservazione

Sugli altri incendi che hanno impegnato la Valsesia negli ultimi giorni arrivano invece notizie incoraggianti. Il fronte di Cervatto è quello che, secondo gli ultimi aggiornamenti operativi, appare nella situazione più tranquilla, mentre proseguono le verifiche nelle altre aree interessate dai roghi.

Diversa la situazione nella zona della Res, dove nella mattinata è stato necessario effettuare una decina di lanci con l’elicottero per raffreddare alcuni punti ancora caldi. Anche in questo caso non si registrano avanzamenti significativi delle fiamme, ma il lavoro di bonifica richiede estrema attenzione per evitare improvvise riaccensioni, favorite dalle alte temperature e dal terreno particolarmente arido.

Boccioleto ancora attivo, massima allerta sul territorio

Resta ancora attivo anche il focolaio di Boccioleto. Le fiamme, però, non risultano in espansione e il fronte viene costantemente controllato dalle squadre impegnate sul posto. È proprio questa fase di sorveglianza continua a rappresentare l’aspetto più delicato dell’emergenza, perché anche un piccolo focolaio sotterraneo può riattivarsi improvvisamente.

Per questo vigili del fuoco e volontari Aib mantengono un presidio costante su tutti i punti sensibili dell’alta Valsesia. L’obiettivo è intervenire immediatamente in caso di nuove riprese o di ulteriori focolai, come accaduto oggi ad Alto Sermenza. Dopo oltre due settimane di emergenza, la situazione appare decisamente più favorevole rispetto ai giorni scorsi, ma l’allerta rimane elevata e il monitoraggio proseguirà senza interruzioni fino a quando ogni rischio sarà definitivamente scongiurato.

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