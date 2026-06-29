Incendio nei boschi della val Mastallone, torna la paura a Cravagliana

Un incendio boschivo è stato segnalato oggi in alta Valsesia, in val Mastallone, sul versante della strada provinciale 9 in località Saliceto, nel Comune di Cravagliana. A darne comunicazione è stata la Provincia di Vercelli attraverso i propri canali social, informando che sul posto sono già impegnati i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile.

La situazione è monitorata in queste ore dalle squadre intervenute nell’area. Al momento la comunicazione ufficiale segnala la presenza delle fiamme e l’attività dei soccorritori, mentre ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, anche in base all’evoluzione del fronte del fuoco e alle condizioni del versante interessato.

Una zona già ferita dal fuoco

L’incendio si è sviluppato in una zona non lontana da quella che nella prima metà di aprile era stata teatro di un rogo molto esteso. In quell’occasione le fiamme avevano bruciato per circa una settimana, lasciando un segno pesante sui boschi sopra Cravagliana e rendendo necessario un lungo intervento di spegnimento.

Secondo quanto ricostruito allora, il bilancio ambientale era stato molto pesante: oltre 200 ettari di bosco, sottobosco e pascolo erano stati percorsi dal fuoco, con montagne annerite e danni rilevanti alla vegetazione e alla fauna. Le operazioni erano state rese complesse anche dall’asperità del territorio e dalle condizioni ambientali.

Soccorsi al lavoro sul versante

Anche in questo caso l’attenzione resta alta, proprio perché la val Mastallone presenta tratti boschivi e versanti difficili da raggiungere. La presenza della strada provinciale 9 rappresenta un riferimento importante per l’intervento delle squadre, ma la gestione di un incendio in area montana richiede sempre una valutazione continua dell’evoluzione delle fiamme. Nelle ore scorse c’è stata qualche pioggia, ma nulla di determinante.

I vigili del fuoco e i volontari della protezione civile sono impegnati sul posto per contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area interessata. La Provincia di Vercelli ha annunciato che seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore, quando sarà possibile avere un quadro più preciso sull’estensione dell’incendio e sulle eventuali conseguenze per il territorio.

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