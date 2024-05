Incidente a Campertogno, un’auto finisce fuori strada. La donna che era alla guida è riuscita a uscire autonomanente. Sul posto i vigili del fuoco.

Auto fuori strada nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 30 maggio. E’ accaduto nel territorio di Campertogno lungo la strada provinciale 299. L’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo è inizaito poco prima delle 15.

All’arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco ha trovato una vettura fuori dalla sede stradale e la donna che era al volante, unica interessata dal sinistro, che era già uscita da sola dalla vettura.

L’intervento di soccorso

Grazie a tecniches anitarie di primo soccorso, vigili hanno assistito la malcapitata nell’attesa dell’arrivo dei sanitari del 118 che in seguito l’hanno trasportata al pronto soccorso. Sul posto anche i carabinieri che hanno gestito la viabilità ed effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente e le cause. In ogni caso, non sono stati coinvolti altri veicoli.

I vigili del fuoco hanno in seguito provveduto alla messa in sicurezza della vettura, che era alimentata a metano e quindi necessitava di un trattamento particolare.

