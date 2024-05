Autista 52enne muore in un incidente: lascia moglie e tre figli. L’uomo è uscito di strada con una delle vetture di lusso che guidava per lavoro.

Autista 52enne muore in un incidente: lascia moglie e tre figli

Viene celebrato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 maggio, il funerale di Andrea Giraudo, 52enne padre di famiglia che ha perso la vita in un incidente accaduto sabato sera nel Cuneese. L’uomo viveva a Confreria con la moglie e i tre figli.

Era autista di un’azienda che fornisce auto di lusso per matrimoni o altre cerimonie. Sabato sera era appunto a bordo di una di queste vetture, una Maserati Levante. Ed è finito fuori strada in via Villafalletto all’altezza della frazione San Benigno.

Non sono ancora chiare le cause dell’incidente: l’uomo stava viaggiando da solo, dopo un servizio, e improvvisamente ha perso il controllo della vettura.

Inutile l’intervento dei soccorritori

L’allarme è stato dato da alcuni automobilisti di passaggio. Immediato l’intervento del 118, ma purtroppo per l’uomo non c’è più stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimarlo.

Figlio di un imprenditore edile, in pasato l’uomo aveva fondato con la moglie un bar, poi si era dedicato al lavoro con il noleggio delle vetture di lusso. Aveva una grande passione per la cucina. Lascia la moglie Giovanna Andreis e i tre figli Lorenzo, 18 anni, Francesca, 17, e Maria 15. Lascia anche la mamma Rina, il papà Sergio e altri parenti.

