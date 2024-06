Inizia la stagione estiva per gli impianti di Monterosa 2000. Partenza anticipata per dare l’opportunità di salire sino a Indren, dove c’è ancora molta neve.

Inizia la stagione estiva per gli impianti di Monterosa 2000

Anticipata a oggi, sabato 1 giugno, l’apertura estiva degli impianti sul Monte Rosa. Un via libera insolitamente precoce non perché l’estate sia arrivata, ma piuttosto per il motivo opposto: c’è ancora tanta neve nella zona di Indren, e si vuole dare l’opportunità di arrivarci agli scialpinisti o agli alpinisti. Da segnalare che oggi apre la stagione anche Monterosa Ski, nella parte valdostana.

In ogni caso, da oggi saranno funzionti tutti i giorni gli impianti Alagna-Pianalunga, Pianalunga-Passo dei Salati e Passo dei Salati-Indren, oltre alla seggiovia che da Pianalunga sale alla Bocchetta delle Pisse, anche se solo su prenotazione e per almeno quattro persone.

Ritoccate leggermente le tariffe da parte di Monterosa 2000: il percorso completo Alagna-Indren costa 40 euro, la telecabina 11 euro, il tratto Pianalunga al Passo dei Salati 13, la salita da Alagna al Passo dei Salati 22 euro.

L’alpe di Mera aspetta sino al 22 giugno

La seggiovia da Scopello per l’alpe di Mera sarà invece aperta per tutti i weekend a partire dal 22-23 giugno, e in servizio continuativo tutti i giorni dal 20 luglio al 1 settembre, e poi per il fine settimana del 7-8 settembre.

