La corona al posto della torta. Così Francesca è diventata la Cecca del carnevale di Varallo. Oggi pomeriggio in programma la “Carnevalàa n’tla Stràa”.

Una Cecca innamorata delle tradizioni della valle. Per Francesca Pedretti, la nuova regina del carnevale varallese, tutto ciò che ha a che fare con la tradizione ha un significato importante e molte delle sue energie e del suo impegno si concentrano proprio nel portarle avanti.

Ha compiuto 25 anni lo scorso novembre e nella vita lavora come insegnante alle scuole primarie di Varallo. Le sue origini si dividono tra Varallo e Piode. E il suo amore per le tradizioni si concretizza nell’impegno profuso all’interno del Comitato carnevale, in cui ricopre la carica di vice presidente, e all’interno della Pro loco cittadina della quale è membro.

Gli indizi del Toto Cecca

Gli indizi che Marcantonio ha fornito per il “Toto Cecca” avevano tutti a che fare con questa grande passione di Francesca, infatti, ha cantato all’interno del coro di Scopello e durante il carnevale non si risparmia di intonare le canzoni legate alla tradizione. Il riferimento al colore azzurro si lega ai colori del costume tipico di Piode che la Cecca sfoggia in tutte le occasioni in cui vengono celebrate le tradizioni locali e soprattutto durante l’evento “Folkermesse” organizzato proprio dalla Pro loco.

In queste occasioni porta anche i cappelli raccolti con spilloni e nastri. L’indizio che invece ha depistato moltissime persone riguardava un’altra grande passione di Francesca, quella per le Barbie.

Oggi, domenica 21 gennaio, la nuova Cecca sarà impegnata con i più piccoli alla “Carnevalàa n’tla Stràa”, dalle 14.30 nel centro cittadino, dedicata ai personaggi di “Toy Story”.

Francesca, come ci si sente a interpretare la Cecca?

Per me si tratta di un grande onore, non me lo aspettavo ma lo speravo moltissimo. Lo ho sperato soprattutto in passato, ho fatto parte del gruppo mascherato nel 2018 come damigella, mentre ora, ricoprendo il ruolo di vice presidente del comitato, non pensavo che sarebbe più successo. Ma anche questa esperienza rende ancora più concreto il mio impegno nel portare avanti le tradizioni e sono felicissima.

Come hanno accolto la notizia i tuoi piccoli allievi?

I bambini mi hanno riservato un’accoglienza davvero molto calorosa, erano tutti contentissimi ed eccitati. Sono stati molto carini.

Cosa ti aspetti da questo carnevale?

Vista la breve durata mi aspetto che sia molto intenso. Sarà anche intenso dal punto di vista emotivo, un’esperienza che mi permetterà di vivere il carnevale da un punto di vista per me inusuale dato che solitamente il mio impegno riguarda tutto quello che avviene “dietro le quinte” per l’organizzazione e la realizzazione dei vari eventi.

Marcantonio come ti ha chiesto di diventare la regina del carnevale di Varallo?

Questo è un aneddoto divertente. Premetto che non ho mai sospettato davvero nulla. Marcantonio in questo senso è davvero un burlone. All’inizio di dicembre Gianni Nettis mi ha invitata a casa sua per un aperitivo con lo scopo di parlare di alcuni aspetti organizzativi di questa edizione del carnevale. Gianni e sua moglie sono sempre molto gentili e non ho sospettato nulla fino al momento in cui lui ha chiesto a sua moglie di portare in tavola la torta salata. Arrivata così in tavola la tortiera, che mi è stato chiesto di aprire, ho scoperto che al suo interno c’era la corona al posto della torta. Subito sono rimasta senza parole, poi ho accettato senza esitazioni.