La Valsesia resta senza distributori gpl: l’ultimo è a Bornate. Chiusa la stazione Eni di Varallo, chi vive ad Alagna è costretto a fare 50 chilometri per il pieno di gas.

E’ un problema per tutti gli automobilisti, ma soprattutto per chi volesse far rifornimento di gpl. La chiusura (si spera temporanea) della stazione di servizio Eni in via Mario Tancredi Rossi di Varallo rappresenta infatti un notevole disagio per residenti e turisti. Ma per chi viaggia con la benzina o il diesel, ci sono altre stazioni in zona. Per chi invece usa il gas, l’unico punto di erogazione è quello di Bornate, lontanissimo dai centri dell’alta Valsesia.

Di questo problema se ne fa portavoce Renato Bertoli, già responsabile dello Sportello del cittadino di Varallo e pure candidato a sindaco nelle ultime elezioni comunali.

Un problema di tutta la valle

«Voglio ricordare – scrive Bertoli in una lettera aperta – che i cittadini hanno anche dei diritti e non solo doveri. Facendo presente che Varallo rimane il centro della Valsesia e delle valli che lo circondano e quindi punto fermo per coloro che ci abitano, tengo a precisare che l’unica pompa di benzina che eroga gpl è a Bornate distante circa 50 chilometri da Alagna.

«Non voglio solo interessare l’amministrazione di Varallo perché è mia convinzione che anche l’Unione montana dei Comuni, visto l’interesse del servizio, debba in qualche modo assistere i nostri concittadini».

Il self-service non risolverebbe il problema del gpl

Come è noto, la stazione di servizio è chiusa dalla fine dello scorso anno, quando i gestori hanno deciso di lasciare. Si ipotizza per la riapertura almeno un servizio self-service, che sarebbe un importante punto di riferimento per i residenti ma anche per i numerosi turisti che salgono in valle.

Il problema è che il self-service non può essere attivato per la fornitura di gpl o metano, per la quale si richiede invece personale apposito. Quindi per chi viaggia a gas il problema resterebbe irrisolto.

