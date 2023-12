La Veggia Pasquetta dei Dughi apre il periodo di carnevale a Varallo. Il 5 gennaio “Gran bal” a Crevola, il giorno successivo in centro la rocambolesca fuga della madre di Marcantonio.

Al via il carnevale di Varallo con il comitato dei “Dughi di Varallo Vecchio”. Mancano pochissimi giorni all’inizio ufficiale del periodo più atteso dell’anno da tutti gli amanti di una delle tradizioni più sentite e amate in Valsesia.

L’evento che apre la stagione carnevalesca di Varallo sarà come sempre il “Gran Bal d’la Veggia” che si terrà venerdì 5 gennaio all’interno del Bocciodromo di Crevola dalle 22. Una serata particolarmente importante per il comitato di Varallo Vecchio nel corso della quale presenterà ufficialmente il gruppo mascherato e la ragazza che vestirà i panni della Duga per il 2024. Per l’occasione la serata sarà allietata da “Attenti a quel Duo”.

L’inseguimento della madre di Marcantonio

I festeggiamenti proseguiranno sabato 6 con la tanto attesa “Sfilata della Veggia Pasquetta” che partirà alle 15 dal piazzale Mario Tancredi Rossi con i rocamboleschi tentativi di fuga della madre di Marcantonio alla quale spetta il rogo che si terrà una volta calata la sera sul greto del fiume Mastallone, nella spiaggia sotto al ponte Antonini.

Nel corso dell’evento il gruppo mascherato non mancherà di rendere omaggio ai soci del “Club Anni d’Argento” e offrirà un rinfresco ai partecipanti al “Cortiletto Cafè”. La giornata sarà allietata dalla musica della banda Musicale Città di Varallo e dalla Boca Band. Alle 19.30 all’interno del “Bristol”, la sede dei Dughi, si terrà la “Cena d’la Veggia Pasquetta”.

Gli appuntamenti con i Dughi fino all’11 febbraio

Il calendario dei Dughi riprenderà domenica 14 con la distribuzione, nel cortile della propria sede alle 11.30, di “Polenta e Tapelucco” e con il pranzo del Tapelucco, alle 12.30. Sabato 27 alle 20.30 all’interno del Bristol, si terrà la tradizionale “Cena delle Ossa”.

Gli appuntamenti dei Dughi riprenderanno poi nel mese di febbraio con il “Giro della legna” che si terrà sabato 10, dalle 15, con la partenza dal cortile del Bristol. Una passeggiata all’insegna dell’allegria e della spensieratezza tra le vie della “Varallo Vecchia” con numerose tappe nel corso delle quali si potranno gustare prelibatezze e brindare accompagnati dalla musica della “Gang Street Band”. Sono previste sorprese lungo il tragitto e un dolce finale.

Il carnevale dei Dughi si concluderà domenica 11 febbraio con la “53ma Paniccia dei Dughi”. Si tratta dell’evento più importante per il gruppo che nei giorni precedenti vede coinvolti tutti per la preparazione degli ingredienti con la pulizia e il taglio delle verdure. La giornata inizierà molto presto con l’accensione dei fuochi alle 6 del mattino e proseguirà con l’accoglienza delle autorità e degli altri gruppi mascherati alle 11.30 e infine con la benedizione della pietanza che alle 12 sarà distribuita.

Alle 13 il gruppo e chi vorrà partecipare si riunirà, all’interno del salone di Sottoriva, per il pranzo nel corso del quale sarà consegnato il “Dugo d’Argento” al socio più meritevole per l’impegno profuso all’interno del gruppo.