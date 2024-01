La Veggia Pasquetta protagonista del fine settimana che apre il carnevale di Varallo. Questa sera appuntamento col “Gran bal” a Crevola, domani in centro la fuga e il rogo della madre di Marcantonio.

Inizia nella serata di oggi, venerdì 5 gennaio, l’edizione 2024 del carnevale di Varallo. E come da tradizione, ad aprire le danze è il comitato dei Dughi di Varallo Vecchio con il “Gran Bal d’la Veggia” che si terrà a partore dalle 22 al bocciodromo di Crevola.

Una serata particolarmente importante per il comitato di Varallo Vecchio nel corso della quale verrà presentato ufficialmente il gruppo mascherato e la nuova maschera femminile, colei che vestirà i panni della Duga per il 2024. Per l’occasione la serata sarà allietata da “Attenti a quel Duo”.

Domani festa in centro e chiusura con il rogo

I festeggiamenti proseguiranno domani, sabato 6 gennaio, con la tanto attesa “Sfilata della Veggia Pasquetta” che partirà alle 15 dal piazzale Mario Tancredi Rossi con i rocamboleschi tentativi di fuga della madre di Marcantonio. La conclusione sarà quella consueta: il rogo della Veggia che si terrà una volta calata la sera sul greto del fiume Mastallone, nella spiaggia sotto a ponte Antonini.

Nel corso dell’evento il gruppo mascherato non mancherà di rendere omaggio ai soci del “Club Anni d’Argento” e offrirà un rinfresco ai partecipanti al “Cortiletto Cafè”. Alle 19.30 al “Bristol”, la sede dei Dughi, si terrà la “Cena d’la Veggia Pasquetta”.

Presentato anche il carnevale del Comitato

Intanto anche il Comitato carnevale di Varallo ha presentato ufficialmente il tanto atteso “Libretto” con tutti gli appuntamenti previsti per questo carnevale 2024. Dopo la scomparsa di Giorgio Perrone, che curava l’opuscolo dal lontano 1983, la grafica è stata impostata in modo diverso. «Una scelta precisa – ha spiegato Matteo Curri, presidente del Comitato – guidata dalla consapevolezza che il lavoro di Giorgio Perrone era unico e lo stile solo suo. Non avrebbe avuto senso rimanere legati ai suoi disegni».

Quest’anno infatti ad occuparsi del libretto sono state Micol Sacchi e Alessia Monticelli che hanno scelto un taglio più fotografico. «La copertina – ha spiegato Sacchi – vuole comunque essere un omaggio a Giorgio. Si è scelto di utilizzare una foto di Marcantonio, scattata in uno dei punti panoramici del Sacro Monte, ripreso di spalle che, con la Cecca, saluta la carrozza reale, tratta da una stampa di Giorgio Perrone del 1999, che parte verso l’infinito».

Il programma degli eventi

Dopo gli eventi di questo fine settimana, sabato 13 sarà la volta del “Gran ballo della Cecca” nel corso del quale sarà svelata l’identità della Cecca 2024. Intato è già partito il Toto-Cecca con gli indizi messi sui social dal Comitato stesso.

Il giorno successivo ci sarà la tradizionale consegna delle chiavi della città da parte del sindaco e la tanto attesa fiaccolata e falò. Domenica 21 sarà la volta della Carnevalàa nt’la Stràa dedicata a “Toy Story”, mentre sabato 27 si darà spazio alla cultura con la serata “Nel Regno del Re di Biss” all’interno dell’Salone XXV Aprile. Domenica 28 tornerà l’appuntamento con “Coriandoli d’Argento” e sabato 3 febbraio si terrà la “Cena d’la Pignatta”.

Giovedì 8 si feteggerà la Giurnàa d’la Giobiaccia, mentre domenica 11 nel salone dell’Oratorio ci sarà il “Ballo dei bambini”. Lunedì 12 si terrà la Giurnàa d’la leugna e alla sera il Ball d’la Lüm. Il carnevale culminerà martedì 13 con la distribuzione della paniccia, mentre mercoledì 14 i festeggiamenti termineranno con il “Processo a Marcantonio” e il rogo del suo fantoccio. Quest’anno inoltre, all’istituto alberghiero di Varallo, tornerà l’appuntamento con la “Cena dël Purcel” che si terrà giovedì 25 gennaio.