L’Agenzia del volo apre un’inchiesta sull’elicottero precipitato alla Margherita

Si apre un’inchiesta sull’incidente avvenuto sul Monte Rosa sabato 16 marzo, quando l’elicottero Aw139 marche I-Colk si schiantò a terra non lontano dalla Capanna Margherita. Lo ha deciso l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, l’Ansv. L’obiettivo è ovviamente quello di delineare con precisione la dinamica dell’incidente per risalire alle cause.

Come si ricorderà, l’elicottero era partito dalla base di Borgosesia per recuperare un alpinista in difficoltà. Era quasi arrivato a destinazione sulla Punta Gnifetti quando perse quota, schiantandosi infine sul ghiaccio. Per fortuna i quattro occupanti sono rimasti incolumi. Nonostante lo choc il gruppo potò a termine l’intervento di soccorso prima di essere raggiunto da un altro elicottero per il recupero.

Inchiesta aperta

Ora l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo informa che un proprio investigatore ha già effettuato un sopralluogo operativo. Per questioni procedurali e di precisione, sarà necessario portare a valle alcune parti del velivolo.

La carcassa dell’elicottero precipitato, infatti è rimasta appoggiata sulla neve. Il luogo dell’incidente sta diventando meta di diversi escursionisti, sui canali social non mancano le immagini e i video sulla carcassa abbandonata dell’elisoccorso.

L’operazione di recupero

L’operazione di recupero del velivolo sarà tutt’altro che facile, verrà ovviamente organizzata con l’appoggio di un altro elicottero. Le ipotesi sono sostanzialmente due. La prima idea è di utilizzare un elicottero di grosse dimensioni per agganciare la carcassa e riportarla a valle.

Ma di fatto appare molto più verosimile la seconda ipotesi: con la bella stagione l’elicottero verrebbe smontato e ogni pezzo verrebbe riportato a valle. La decisione verrà presa da Azienda Zero del Piemonte, cui appartiene il mezzo del 118. Occorrerà valutare anche le condizioni meteo migliori per poter procedere con l’intervento di recupero.

