Macigno sulla strada di Rima, il paese è di nuovo isolato. Il distacco poco a monte dell’abitato di San Giuseppe. Timori per il maltempo del fine settimana.

Macigno sulla strada di Rima, il paese è di nuovo isolato

Chiusa nuovamente da ieri, giovedì 29 febbraio, la strada tra San Giuseppe e Rima, in alta Valsesia. Questa volte non è “colpa” della neve, bensì di un grosso masso che è piovuto sulla carreggiata poco oltre l’abitato di San Giuseppe. Con il masso sono scesi altri detriti di dimensioni minori.

Dopo un sopralluogo, l’amministrazione provinciale di Vercelli ha deciso di chiudere la strada in via cautelativa. Vengono fatte salve le emergenze. Come già accaduto in occasioni analoghe (per esempio Alagna negli ultimi giorni dello scorso anno), occorrerà verificare il versante ed eventualmente mettere in sicurezza situazioni ancora instabili, ove ce ne fossero.

Timori per il fine settimana

La strada per Rima, così come quella per Carcoforo, era stata chiusa l’altro giorno per il pericolo di valanghe. Ma era stato uno stop che si era risolto in meno di 24 ore.

Nei prossimi giorni invece sono previste abbondanti precipitazioni di pioggia e di neve, e la strada per Rima è sempre messa a rischio dalla “storica” valanga Ciafera. Quindi sicuramente la vibilità resterà interrotta fino a domenica, in attesa di verificare come si presenterà la situazione all’inizio della prossima settimana.