Marcantonio e Cecca sfilano al “Columbus Day” di New York

Prestigiosa trasferta a New York per il carnevale di Varallo. Marcantonio Carlavèè e la Cecca, al secolo Gianni Nettis e Francesca Pedretti, si apprestano a sfilare a New York, in occasione del Columbus Day di lunedì 14 ottobre. Con loro ci saranno il gran ciambellano Andrea Guidi, le guardie Stefano Baladda e Giacomo Frigiolini, il presidente Matteo Curri ed altri membri del Comitato carnevale.

«Grazie all’iniziativa del Ministero degli esteri, che ha deciso di rappresentare la cultura italiana attraverso il carnevale – fa sapere Matteo Curri, presidente del Comitato carnevale -, e al coinvolgimento del Centro nazionale maschere, che ha selezionato Varallo in rappresentanza del Piemonte insieme alle maschere di Torino, Vercelli e Novara, saremo protagonisti della parata che si terrà sulla 5th Avenue di Manhattan. Essere coinvolti in un evento di un simile prestigio è un riconoscimento alla storia e alla tradizione del carnevale di Varallo, che porta con orgoglio il nome della propria città in giro per il mondo, dopo l’esperienza spagnola dello scorso anno. Partecipare alla parata con gli altri principali carnevali da tutta Italia è un onore».

Il Columbus Day

Come è noto, il Columbus Day è il giorno in cui gli Stati Uniti celebrano la scoperta dell’America da parte di Cristoforo Colombo. Un evento in cui il legame tra Italia e Usa viene sottolineato nella sua origine storica. Una festa particolarmente sentina dalla comunità italo-americana.

Foto Alessandro Dealberto

