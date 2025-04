Marcello Stomboli eletto “resga” dell’anno a Varallo. LE FOTO

Marcello Stomboli eletto “resga” dell’anno a Varallo. I Dughi hanno assegnato il goliardico premio al personaggio più rompiscatole: ma anche pieno di idee.

È Marcello Stomboli la “Resga” 2025, premio assegnato dal comitato dei Dughi di Varallo Vecchio. Nel fine settimana è stata infatti celebrata l’ormai tradizionale “Giornata della Resga”, nel corso della quale viene premiata la persona che nel corso dell’anno si è distinta come la più rompiscatole e puntigliosa fino allo sfinimento. Una “resga”, appunto.

Quest’anno i cittadini di Varallo che hanno deciso di votare per la Resga hanno decretato che a meritarla fosse proprio Marcello Stomboli, classe 1972 e residente in città, che ha ricevuto ben 160 voti soprattutto da parte dei suoi amici che come lui si ritrovano al “Cortiletto Cafè”.

Una persona fonte di idee

La premiazione si è tenuta in una piazza Racchetti gremita di tutti coloro che erano curiosi di conoscere il nome della nuova “Resga”: «Quest’anno – ha spiegato il comitato – il premio non viene assegnato alla persona più noiosa ma a colui che, essendo fonte inesauribile di idee, trascina e coinvolge sempre chi lo conosce affinché queste si realizzino e vengano portate a compimento nel miglior modo possibile».

Una tradizione ormai consolidata all’interno del gruppo dei Dughi che spezza il periodo della Quaresima portando ancora lo spirito del carnevale.

Il carretto ispirato ai boscaioli

Quest’anno il carretto allegorico era ispirato ai boscaioli della valle che con una vasta tipologia di seghe lavora sui tronchi degli alberi. A idearlo e trainarlo sono stati i componenti più giovani del gruppo dei Dughi che dimostrano di impegnarsi sempre attivamente e con passione alle attività del comitato.

Anche in questa occasione, proprio uno dei componenti più giovani Mattia Valle, ha letto “La canzun d’la Resga”, questa volta dedicata al Dugo Bisun, Enzo Galassi, che quest’anno ha lasciato, per raggiunti limiti d’età, il suo ruolo di capo della Paniccia. Al suo interno si sono commentate le discussioni riguardanti la costruzione della nuova palestra che diventerà anche “Palacarlavé” di Varallo. «Questa volta – hanno scritto in dialetto varallese i Dughi – si può dire che prima di protestare sarebbe meglio aspettare che la costruzione sia finita e poi si potrà resgare».

