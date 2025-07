Monte Rosa, alpinisti bloccati sulla Cresta Signal: soccorsi complicati dal maltempo. I due sono stati raggiunti dagli operatori dopo aver trascorso la notte in quota.

Ore di lavoro per portare a termine un complesso intervento di soccorso sul Monte Rosa, dove dalla serata di ieri, domenica 27 luglio, due alpinisti risultano bloccati sulla Cresta Signal, a circa 100 metri di dislivello sotto la Capanna Margherita. I due, sfiniti e impossibilitati a proseguire l’itinerario, hanno lanciato l’allarme intorno alle 21.

Le condizioni meteo proibitive hanno subito complicato le operazioni: nella notte, l’elisoccorso non ha potuto intervenire a causa della scarsa visibilità e del nevischio. Anche un primo tentativo via terra da parte di due guide alpine straniere presenti in rifugio è stato interrotto.

L’intevento riprende in mattinata

Questa mattina, 27 luglio, la situazione era ancora critica: quattro tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese sono stati sbarcati più in basso lungo la cresta e hanno iniziato una difficile progressione a piedi. Il percorso è reso particolarmente ostico dalle condizioni ambientali severe e dalla complessità tecnica del tracciato.

Parallelamente, si è proceduto anche all’invio di ulteriori squadre alla Capanna Margherita per un tentativo di avvicinamento dall’alto. Sul posto è attivo anche il Soccorso alpino della Guardia di finanza, a supporto delle operazioni. Alla fine i due alpinisti sono stati raggiunti e portati in salvo.

