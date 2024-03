Neve e slavine, ci sono ancora paesi isolati in val Sermenza. Nei giorni scorsi parecchie famiglie sono anche rimaste senza energia elettrica.

La giornata di ieri, lunedì 12 marzo, ha visto la risoluzioni di molti problemi di viabilità in Valsesia, a partire dalla riapertura definitiva della strada provinciale 299, chiusa da domenica scorsa dopo la frana caduta nel territorio di Piode. Semaforo verde anche per il transito verso Rimella e la località Piane in val Sermenza.

Ma proprio in val Sermenza ci sono ancora frazioni e centri isolati. A partire da Carcoforo e Rima (oltre a una parte di Rassa) con le strade provinciali ancora chiuse per il timore di slavine. E anche per qualche slavina effettivamente scattatasi sul territorio.

Problemi anche con l’energia elettrica

In alcune zona per parecchie ore nei giorni scorsi è anche mancata l’energia elettrica, in particolare a Rima e Carcoforo. Al di là di questo, per il momento non si segnalano problemi particolari, nonostante l’isolamento. Posto che ovviamente rappresenta un grave disagio per chi deve scendere a valle per lavorare o per la scuola.

Ieri, martedì 11 marzo, un elicottero della Guardia di Finanza ha sorvolato tutta la valle per fare il punto della sitazione. Adesso tutti gli sforzi degli enti pubblici sono concentrati per togliere dall’isolamento queste località.

Foto di copertina tratta dal profilo Instagram “Destinazionecarcoforo” e realizzata da Bruno Quazzola