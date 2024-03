Si torna a viaggiare in Valsesia: apertura definitiva per la strada 299. Via libera anche i collegamenti con Rimella, restano isolati solo Rima e Carcoforo.

Si torna a viaggiare in Valsesia: apertura definitiva per la strada 299

Nella giornata di oggi, lunedì 11 marzo, la Provincia di Vercelli ha decretato l’apertura definitiva della strada 299 da Piode in su. Il tratto era rimasto chiuso (o aperto sotto stretta sorveglianza per poche ore) dallo scorso fine settimana, quando era piovuto un macigno dal versante. Il giorno seguente era poi sceso altro materiale.

L’opera di disgaggio e messa in sicurezza è durata per giorni, e il blocco più grosso di materiale instabile è stato precipitare con l’esplosivo. Fatti tutti gli accertamenti, oggi è scattato il semaforo verde. Per residenti e operatori turistici di Mollia, Campertogno e Alagna Valsesia è una liberazione, dopo una settimana di disagi e di perdite economiche per il settore ricettivo e alberghiero. Ad Alagna rimane la chiusura della strada comunale per la Val Vogna e per l’Acqua Bianca.

Via libera anche per altri collegamenti

La Provincia ha annunciato anche l’apertura della strada 10 fino a località Piane e della provincia 80 verso Rimella. Non sono invece ancora state riaperte la strada 124 da Ferrate a Carcoforo, nonché il collegamento verso l’abitato di Rima e un tratto della provinciale 82 nella zona di Rassa.

Oggi a Carcoforo e dintorni un elicottero della Guardia di finanza ha perlustrato tutta la zona per verificare la situazione delle valanghe che incombono sulla carrozzabile. Per ora non c’è il via libera.

Foto di copertina tratta dal profilo Instagram “Destinazionecarcoforo” e realizzata da Bruno Quazzola