Nuova cyclette al Centro disabili grazie al Carnevale della Valsabbiola. Il comitato ha permesso anche l’acquisto di una cassa acustica con karaoke.

La generosa donazione del Comitato carnevale Valsabbiola Crosi di Sabbia al centro diurno disabili di Varallo si è trasformata subito in strumenti di cura e divertimento per gli ospiti del Centro gestito dai servizi socioassistenziali dell’Unione montana Valsesia.

I 500 euro offerti sono stati infatti impiegati per l’acquisto di una fiammante cyclette e una cassa acustica con karaoke integrato. «Un dono che ci permette di migliorare ulteriormente le modalità di assistenza ai nostri ragazzi», commenta Francesco Nunziata, assessore ai servizi socio-assistenziali dell’Unione montana Valsesia.

Il centro diurno disabili

Il centro diurno disabili di Varallo si trova all’ex Collegio D’Adda: qui i ragazzi vengono accolti alle 9 del mattino e rimangono fino alle 17, ogni giorno vengono prelevati direttamente dalle loro abitazioni, pranzano alla mensa del Centro e vengono riaccompagnati a casa al termine della giornata.

«Le ore insieme trascorrono con diverse attività – spiegano gli educatori – dalla fisioterapia ai laboratori, dalla piscina alla lettura al Centro libri. Non mancano uscite sul territorio e l’onoterapia, la pet therapy praticata utilizzando gli asinelli».

«Durante l’anno inoltre – aggiungono – sono organizzate anche gite e soggiorni marini. Tutto contribuisce ad offrire loro esperienze utili per sviluppare nuove abilità, socializzare, stare bene».

La nuova cyclette

«Gli strumenti che abbiamo potuto acquistare si inseriscono in questo contesto di attività: la nuova cyclette, che va a sostituirne una ormai obsoleta, è essenziale per la quotidiana fisioterapia somministrata a molti dei nostri ospiti».

«Il karaoke è invece uno strumento per i momenti ricreativi, non meno importanti: cantando insieme i ragazzi si divertono e fanno gruppo, inoltre migliorano la loro abilità nella lettura, dovendo seguire i testi delle canzoni che compaiono sullo schermo».

L’attenzione dei cittadini

«L’attenzione dei cittadini verso il nostro centro è sempre molto elevata – commenta ancora l’assessore Nunziata – e questo è sintomo di grande sensibilità ed è stimolo per noi affinché esso sia sempre più articolato e ricco, in risposta alle diverse esigenze dei nostri ospiti».

Il centro è inoltre noto per il suo personale altamente qualificato, che oltre alla professionalità, dimostra sempre profondo entusiasmo, un fondamentale valore aggiunto.

