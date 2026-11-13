Varallo, progetto al traguardo: inaugurata la nuova palestra della Consolata

Conclusi a Varallo i lavori per la nuova palestra realizzata nel parco dell’ex Consolata, alle spalle del complesso scolastico cittadino. A dare l’annuncio è stato il sindaco Pietro Bondetti, che ha comunicato l’apertura della struttura. Si conclude così un importante intervento per la città, avviato nel 2024 e destinato a offrire nuovi spazi per l’attività fisica, la scuola e le iniziative della comunità.

L’edificio è stato concepito come un centro polifunzionale, capace di rispondere a esigenze diverse nel corso dell’anno. La sua posizione, nelle vicinanze dell’istituto alberghiero Giulio Pastore e degli altri edifici scolastici, ne sottolinea soprattutto la vocazione educativa. La palestra sarà un punto di riferimento anche per le associazioni sportive e per le manifestazioni promosse sul territorio. Presenti il dirigente Paolo Massara, una rappresentanza di docenti e alunni del “Pastore” e della scuola Barolo. C’era anche il sindaco di Varallo Pietro Bondetti, forze dell’ordine, don Roberto Collarini per la benedizione, dirigente e tecnici della Provincia settore lavori pubblici.

Un investimento di oltre due milioni di euro

Il progetto risale al 2023 ed è stato realizzato dalla Provincia di Vercelli, grazie a un investimento superiore ai due milioni di euro sostenuto con i fondi del Pnrr. a cui si sono aggiunti oltre 400.000 euro di fondi provinciali e 150.000 comunali. Il Comune di Varallo ha contribuito mettendo a disposizione il terreno. Una collaborazione tra enti che ha permesso di realizzare l’opera, inserita nel programma di potenziamento delle infrastrutture sportive a servizio delle scuole.

Il cantiere era stato aperto nel settembre 2024, con i lavori affidati alla Bertini Costruzioni di Varallo. Durante la realizzazione non erano mancati rallentamenti e interrogativi sui tempi di completamento. La Provincia aveva successivamente rassicurato sull’avanzamento dell’intervento, annunciandone la conclusione nel 2026. Ora l’inaugurazione segna il passaggio dal progetto alla realtà, dopo oltre due anni dall’avvio dei lavori.

Le polemiche sull’edificio nel cuore del parco storico

La costruzione della palestra aveva suscitato anche un acceso dibattito in città, soprattutto per la scelta di collocarla nell’area verde dell’ex Consolata. La struttura in cemento, dalla forma rettangolare e dalle linee essenziali, era stata criticata da alcuni cittadini per il suo impatto visivo. Il progetto aveva sollevato perplessità anche in consiglio comunale, con richieste di chiarimenti da parte della minoranza.

Il sindaco Bondetti, insieme all’amministrazione provinciale, aveva difeso l’intervento ricordando il rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza e della Commissione ambientale. Il progetto prevedeva inoltre un rivestimento vegetale sulle pareti esterne e sulla copertura, per favorire l’inserimento nel paesaggio. L’obiettivo dichiarato era armonizzare il nuovo edificio con il parco, storicamente legato all’antico Splendid Park Hotel.

Dallo sport al Carnevale, uno spazio per tutta Varallo

La nuova palestra nasce con l’ambizione di andare oltre le tradizionali attività scolastiche. Secondo il progetto, fuori dagli orari delle lezioni potrà essere utilizzata dalle società sportive dilettantistiche e per eventi aperti alla cittadinanza. Un utilizzo condiviso pensato per valorizzare l’investimento pubblico e mettere a disposizione di Varallo una struttura capace di ospitare iniziative differenti.

Tra le destinazioni previste figura anche quella di PalaCarlavèe, con l’impiego degli spazi durante le manifestazioni del Carnevale varallese. Un progetto che collega l’impianto non soltanto allo sport, ma anche alle tradizioni cittadine. L’inaugurazione rappresenta dunque un nuovo capitolo per il complesso della Consolata. Restano da conoscere nel dettaglio le modalità di gestione e il calendario delle attività.

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