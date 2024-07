Nuovo medico in Valsesia. L’Asl: per evitare sovraffollamenti, chi può usi il portale Internet. Lunedì 8 luglio via agli inserimenti in lista: si teme l’assalto.

Nuovo medico in Valsesia. L’Asl: per evitare sovraffollamenti, chi può usi il portale Internet

In arrivo un nuovo medico di medicina generale per la Valsesia: si tratta della dottoressa Luana Menegaz. La professionista avrà il proprio studio alla Casa della salute di Varallo. E da lunedì 8 luglio sarà possibile richiedere l’assegnazione: la dottoressa potrà acquisire un massimo di mille pazienti.

L’Asl: evitare affollamenti al Cup

«Si invitano le persone interessate a effettuare richiesta a prediligere, ove possibile, l’utilizzo del portale web regionale per evitare situazioni di sovraffollamento nei Cup». Questo l’invito dell’Asl Vercelli, che teme un nuovo “assalto” tipo quello di lunedì scorso a Gattinara.

La richiesta di assegnazione, oltre che agli sportelli “Scelta e revoca” di Varallo e Borgosesia, può infatti essere effettuata collegandosi al portale Salute Piemonte tramite questa pagina, cliccando sul box “Il mio medico”. L’accesso al portale avviene tramite Spid, carta d’identità elettronica oppure tramite tessera sanitaria.

«Si precisa – spiegano ancora dall’Asl – che il tetto massimo di mille pazienti è fissato dalla normativa di riferimento, in quanto la dottoressa Menegaz sta ancora frequentando il corso regionale triennale obbligatorio per i medici di medicina generale». Luana Menegaz arriva a Varallo dopo un anno di lavoro a Lenta.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook