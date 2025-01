Parte il carnevale di Varallo: oggi la Veggia Pasquetta è finita sul rogo. VIDEO

Parte il carnevale di Varallo: oggi la Veggia Pasquetta è finita sul rogo. Il periodo dei festeggiamenti inizia con la tradizionale condanna della madre di Marcantonio.

E’ iniziato nella serata di ieri, domenica 5 gennaio, il periodo di carnevale a Varallo. Come da tradizione, l’esordio è affidato ai Dughi di Varallo Vecchio, organizzatori del “Gran Bal d’la Veggia”. Il gruppo si è presentato confermando per le due maschere principali, quelle del Dugo e della Duga, la coppia Cristian Calzino e Giorgia Miglio. Nel seguito ritorna Fabio Alberti che negli anni passati ha interpretato la maschera del Dugo per numerose edizioni del carnevale, assieme a Mattia Valle, Federico Perrone, Martina Midolo, Lavinia Selene e Sara Pellegrini.

Oggi la giornata della Veggia Pasquetta

Nella giornata di oggi, lunedì 6 gennaio, è sceso in campo anche il Comitato cittadino ad accogliere Marcantonio in fasce e sua madre, la Veggia Pasquetta interpretata quest’anno da Simone Raffa, che come al solito ha fatto di tutto per non finire tra le grinfie delle guardie ed evitare la sua condanna a morte. Ma non c’è stato verso.

La sfilata ufficiale, accompagnata dalla Banda Musicale cittadina e dal gruppo di “Sbandieratori e musici del Palio di Asti Rione san Pietro”, è partita dal piazzale Mario Tancredi Rossi. Una volta catturata e condannata, la “Veggia Pasquietta” ha dovuto espiare la sua condanna: un fantoccio della maschera è stato messo al rogo sul greto del fiume Mastallone, sotto il ponte Antonini.

Ora si attende di scoprire la nuova Cecca

La giornata di oggi ha aperto il periodo del carnevale: e tanti varallesi aspettano di scoprire chi sarà la Cecca del 2025 la cui identità sarà svelata questo sabato con l’atteso “Gran Ball d’la Cecca” che si terrà, dalle 22, all’interno della palestra comunale “Italo Grassi”.

Foto e video Sara De Dominici

