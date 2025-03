Pensionato cade per un malore a Varallo, lo salvano i vigili del fuoco. Gli operatori sono intervenuti in via Belvedere, la persona è stata affidata poi al 118.

Pensionato cade per un malore a Varallo, lo salvano i vigili del fuoco

Un malore in casa, una caduta, e l’impossibilità di alzarsi. Sono stati i vigili del fuoco di Varallo, assieme al 118, a soccorrere una persona residente in città che non riusciva più a muoversi. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 6 marzo.

L’intervento è iniziato intorno alle alle 18, quando una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo è intervenuta in via Belvedere: l’allarme era stato lanciato per il soccorso di una persona anziana caduta a terra a causa di un malore.

LEGGI ANCHE: Anziano ha un malore in casa: salvato dall’amica che ha dato l’allarme

Il ricovero in ospedale

Giunta sul posto, la squadra dei vigili del fuoco ha provveduto all’apertura della porta dell’abitazione, in modo da raggiungere la persona caduta. Assieme ai sanitari, i vigili del fuoco si sono adoperati per prestare i primi soccorsi grazie a tecniche di primo soccorso sanitario (Tpss). Successivamente la persona è stata trasporta in ospedale per le cure del caso.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook