Piovono pietre sulla strada per Cravagliana: provinciale chiusa per lavori

A Cravagliana si interviene lungo la strada della Val Mastallone in località Voj per la posa di reti armate e barriere paramassi. Negli anni scorsi infatti si erano registrate alcune scariche di pietre dall’alto che per fortuna non avevano avuto gravi conseguenze. Ma occorreva intervenire proprio per garantire il transito delle auto.

La parete di roccia inoltre con le piogge non garantiva di certo sicurezza. E così ora si procede con i lavori di consolidamento del versante che dureranno fino all’inizio di marzo.

Gli orari di chiusura

In una nota informativa emessa nei giorni scorsi il Comune di Cravagliana informa della chiusura temporanea al traffico veicolare dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 sino alle 17 sino al giorno venerdì 8 marzo (giornate di sabato, domenica), della strada provinciale 9 della Val Mastallone al chilometro 14+500 circa, in località Voj, al fine di consentire la realizzazione dei lavori di posa reti armate e barriere paramassi.