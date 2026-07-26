La poca pioggia non spegne gli incendi: in Valsesia si lotta ancora

Si aspettava che la pioggia potesse chiudere la pratica degli incendi (o almeno dare una mano), ma alla fine in Valsesia ha piovuto davvero poco. E quindi l’emergenza roghi resta aperta. Come riporta l’Unione montana, nella giornata di oggi, domenica 26 luglio, vigili del fuoco e 22 volontari Aib sono impegnati nelle operazioni di spegnimento e bonifica tra Rima e Cravagliana.

Due fronti ancora da presidiare

Le squadre stanno operando su due aree considerate prioritarie: la zona della Madonna del Tizzone (Rima) e quella del Bosco dell’Impero (tra Cravagliana e Sabbia). Sei volontari Aib sono al lavoro nell’area di Rima, mentre gli altri sedici sono impegnati nel territorio di Cravagliana insieme ai vigili del fuoco.

Le operazioni si concentrano soprattutto sul contenimento degli ultimi punti caldi, con un monitoraggio costante dell’evoluzione della situazione. L’obiettivo è evitare che eventuali braci possano riattivare nuovi incendi.

Bonifica manuale e attesa dei mezzi aerei

In questa fase il lavoro procede prevalentemente a mano, utilizzando pale e rastri per eliminare ogni residuo di combustione. Le attività interessano soprattutto le aree più accessibili, dove gli operatori riescono a intervenire direttamente sul terreno.

Più complessa resta invece la situazione nelle zone in quota, dove le condizioni rendono difficili le operazioni. Per questo sono stati richiesti Canadair ed elicotteri, anche se al momento dell’ultimo aggiornamento nessun mezzo aereo risultava ancora operativo.

Il caldo mantiene alta l’allerta

Purtroppo le previsioni meteo indicano un ritorno delle alte temperature nei prossimi giorni, un elemento che potrebbe favorire la riaccensione dei focolai e rendere ancora più delicata la fase di bonifica. L’attenzione resta quindi elevata su tutto il territorio interessato.

Dopo quasi un mese di emergenza, continua intanto il lavoro senza sosta di vigili del fuoco e volontari Aib. Un impegno fondamentale per proteggere il patrimonio boschivo della Valsesia e garantire la sicurezza delle comunità che vivono nelle aree interessate dagli incendi.

Foto di un nostro lettore, che ringraziamo

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