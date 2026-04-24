Precipita in un dirupo a Scopello: muore un uomo, intervento dell’elisoccorso. Si tratterebbe di un incidente sul lavoro.

Precipita in un dirupo a Scopello: muore un uomo, intervento dell’elisoccorso

Tragedia in alta Valsesia nella mattinata di oggi, venerdì 24 aprile. Nel territorio sopra Scopello un uomo ha perso la vita dopo essere precipitato in un dirupo in un’area boschiva e particolarmente impervia.

L’allarme è scattato nelle prime ore del giorno, facendo convergere sul posto i soccorritori del 118 con l’elisoccorso regionale. Le operazioni si sono rivelate subito complesse a causa della conformazione del terreno, difficile da raggiungere via terra, e della fitta vegetazione che caratterizza la zona.

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Si tratterebbe di incidente sul lavoro

Secondo le prime informazioni, l’intervento è stato classificato come infortunio sul lavoro, anche se la dinamica dell’accaduto resta ancora in fase di accertamento. Non è escluso che l’uomo stesse svolgendo attività lavorative quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso l’equilibrio precipitando nel vuoto.

I tecnici del soccorso alpino, insieme all’équipe medica calata dall’elicottero, hanno raggiunto il punto dell’incidente per tentare il recupero. Purtroppo, però, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Le operazioni di recupero del corpo sono proseguite per diverse ore, rese difficoltose dalle condizioni ambientali e dalla necessità di operare in totale sicurezza. Sul posto anche le forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Foto d’archivio

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