Proteste a Varallo: via Cesare Battisti è rimasta al buio. Guasta la rete dell’illuminazione. «Hanno ragione, ma Enel Sole fa finta di nulla: è inaccettabile».

Proteste a Varallo: via Cesare Battisti è rimasta al buio

E’ calato il buio su viale Cesare Battisti a Varallo. L’arteria, una delle principali della città, deve fare i conti da tempo con problemi di illuminazione pubblica. Un disservizio che ora viene segnalato pubblicamente da Carlo Stragiotti, già sindaco di Sabbia.

«Da troppo tempo viale Cesare Battisti è vittima di disservizi legati all’illuminazione pubblica. Numerose segnalazioni da parte dei cittadini e dei residenti della zona non hanno portato a interventi risolutivi, lasciando interi tratti del viale al buio per giorni nelle scorse settimane e, dopo un’apparente risoluzione, questo fine settimana il problema si è ripresentato».

LEGGI ANCHE: Varallo, teatro Civico agibile solo in parte: spostato il processo a Marcantonio

“Non è un caso isolato”

«Non si tratta di un caso isolato – aggiunge Stragiotti -. Il problema dei punti luce spenti e della scarsa manutenzione si estende a diverse aree del nostro comune. Ma la situazione lungo viale Cesare Battisti assume particolare gravità. Il buio non solo crea un grave disagio per le decine di famiglie che abitano lungo la strada, ma mette anche a rischio la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti».

L’appello dunque è che si trovi il modo quanto prima di ridare “luce” al viale. «I residenti chiedono con forza che l’amministrazione comunale e gli enti gestori competenti intervengano tempestivamente per ripristinare il corretto funzionamento dell’illuminazione pubblica».

“Enel Sole non ci ascolta”

Concorda pienamente il sindaco Pietro Bondetti, che chiarisce: «Come amministrazione è da tempo che sollecitiamo Enel Sole affinché metta in atto interventi tempestivi e risolutivi ai problemi che riguardano la nostra illuminazione pubblica. Ma purtroppo a oggi ci troviamo ancora con disservizi e disagi, cosa inaccettabile»

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook