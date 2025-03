Varallo, teatro Civico agibile solo in parte: spostato il processo a Marcantonio. Ci sono anche problemi al pavimento, si sta cercando una soluzione.

Amministrazione e tecnici al lavoro per capire le cause che hanno provocato il sollevamento in alcuni punti del nuovo pavimento in legno del teatro Civico di Varallo. A pochi mesi dal taglio del nastro dei lavori di riqualificazione energetica e di ristrutturazione dell’interno della struttura comunale, sono emersi alcuni problemi.

In particolare è il parquet, sotto il quale scorre il nuovo impianto di riscaldamento, a fare le bizze. In alcuni punti i listelli in legno si sollevano e si piegano. E dunque amministrazione comunale, direttore dei lavori, ditta fornitrice e impresa stanno cercando di risalire alle cause.

«L’altra settimana abbiamo avuto un altro incontro – dichiara il sindaco Pietro Bondetti – per fare il punto della situazione. Il problema riguarda alcuni punti del pavimento e ovviamente occorre trovare una soluzione il prima possibile. La sala comunque resta agibile».

Per ora 200 spettatori al massimo

Ma proprio per quanto riguarda l’agibilità, il teatro al momento è utilizzabile non al massimo della sua capienza, tant’è che il “Processo a Marcantonio”, lo spettacolo conclusivo del carnevale varallino, che è stato portato in scena mercoledì sera e che sarà replicato oggi, sabato 8 marzo, non si tiene al teatro Civico (come inizialmente indicato sul programma) bensì al cineteatro Sottoriva.

«Attualmente il teatro è agibile per 200 posti – spiega il sindaco -, per raggiungere la capienza massima di 280 stiamo aspettando il certificato di prevenzione incendi. Il Processo a Marcantonio generalmente richiama un pubblico numeroso e quindi si è deciso di spostarlo al cineteatro Sottoriva». Il “Processo” verrà anche replicato a scopo benefico domenica 16 marzo

