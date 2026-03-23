Provincia e Camera di commercio metteranno i soldi per l’Alpàa. Si attende la conferma ufficiale, ma i “rumors” parlano di un interevento diretto dei due enti per salvare la manifestazione varallese.

Provincia e Camera di commercio metteranno i soldi per l’Alpàa

Potrebbe risolversi già nel giro di pochi giorni l’impasse sull’Alpàa di Varallo. Dopo l’annuncio, da parte del Comitato organizzatore, di annullare l’edizione numero 50 di quest’anno, il mondo politico e imprenditoriale si è subito messo in moto per metterci una pezza e cercare una soluzione.

In fondo, si è detto, i 60mila euro che mancano all’appello sono tanti, ma nemmeno troppi se si considera il volume di affari che genera la manifestazione. Una delle più importanti del Piemonte, peraltro. A lanciare il cuore oltre l’ostacolo – come si dice – sarebbero soprattutto la Provincia di Vercelli (per una questione territoriale) e la Camera di commercio (per l’indotto che genera la manifestazione sul piccolo commercio e la piccola impresa).

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Ipotesi salvezza

A quanto pare, i due enti potrebbero mettere sul piatto una cifra importante (tutta o parte non si sa) per riaccendere i riflettori sulla manifestazione. A quel punto, starà poi al Comitato organizzatore riprendere in mano la situazione e proseguire nel lavoro che già da mesi sta impegnando i volontari. Si attendono conferme nel breve periodo.

Intanto anche l’Unione montana potrebbe intervenire, visto che si era subito proposta per una mediazione tra Comune e Comitato.

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