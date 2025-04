Qualche giorno fa il Papa aveva scritto agli alunni di Varallo: grazie per il vostro affetto. Il pontefice aveva voluto rispondere a una lettera inviata dalla 2A della scuola primaria.

«Una sorpresa speciale arrivata dal cuore del Vaticano». Qualche giorno fa l’Istituto comprensivo Tanzio da Varallo parlava così della lettera che portava il “grazie” di papa Francesco ai bambini della classe seconda A della scuola primaria. Una lettera che oggi, all’indomani della scomparsa di papa Bergoglio, si carica anche di tutto il cordoglio della comunità cristiana.

Gli alunni, guidati dal maestro Ciro, nelle settimane precedenti avevano scritto con il cuore al pontefice ammalato, e prima dello stop di Pasqua era arrivata «una risposta carica di affetto e benedizione», rende noto l’istituto scolastico attraverso i propri canali social.

“Francesco vi pensa con amorevole tenerezza e vi ringrazia per questo gesto”

La lettera non porta la firma di papa Francesco, ma ne esprime il pensiero. E’ firmata da monsignor Roberto Campisi, assessore alla segreteria di Stato vaticana.

«Cari bambini – recita la lettera inviata dal Vaticano -, con premuroso pensiero, avete fatto pervenire al Santo Padre Francesco, quale segno di affetto e vicinanza, la graziosa letterina in questo particolare momento di prova. Il Papa, che vi pensa con amorevole tenerezza e vi ringrazia per tale gesto, assicura per ciascuno il ricordo all’Altare, affinché possiate crescere lieti e sereni in compagnia di Gesù, il vero e fedele amico che non lascia mai soli. Invocando la protezione della Vergine Maria, Sua Santità invia di cuore la paterna Benedizione, che volentieri estende all’intera comunità scolastica e alle persone vicine, chiedendo di continuare a pregare per Lui».

L’istituto ringrazia di cuore il Santo Padre «per questo dolce pensiero che ha illuminato gli occhi e il cuore dei nostri piccoli».

