Quasi spento l’incendio di Cravagliana: domani attesa anche la pioggia. Resta solo qualche focolaio in alta quota. Anche oggi impiegati due Canadair e due elicotteri.

Quasi spento l’incendio di Cravagliana: domani attesa anche la pioggia

Dopo sei giorni e sei notti di lavoro ininterrotto, è quasi spento il grande rogo che dalla sera di Pasqua sta mandando in cenere ettari di bosco, sottobosco e pascolo sopra Cravagliana, in particolare nella zona delle frzioni Valbella Inferiore e Valbella Superiore.

Anche nella giornata di oggi, sabato 11 aprile, vigili del fuoco e volontari Aib hanno continuato l’operazione sul terreno e dall’aria. E alla fine l’incendio è stato ridotto a qualche focolaio in alta quota, in zone particolarmente impervie e comunque lontane dai centri abitati, senza quindi rischi immediati per le abitazioni. Verrà tenuto monitoriato tutta la notte e si spera nella giornata di domani di concludere l’intervento.

In arrivo la pioggia

Tra l’altro, per il tardo pomeriggio di domani è anche previsto l’arrivo di una perturbazione che portaerà piogge diffuse fino a tutto lunedì, per cui non dovrebbe esserci quasi bisogno di ulteriori monitoraggi.

Ache oggi è stato dispiegato un importante dispositivo di intervento. Sono presenti una squadra Dos (Direttore delle operazioni di spegnimento) proveniente dal Comando dei vigili del fuoco di Novara, una squadra del Comando di Vercelli con l’Unità di comando locale, oltre ai volontari del distaccamento di Cravagliana.

A supporto delle operazioni da terra hanno continuano a operare anche i mezzi aerei, con due Canadair dei vigili del fuoco impegnati in continui lanci d’acqua, affiancati da due elicotteri regionali Aib e dalle numerose squadre di volontari antincendio boschivo che fin dall’inizio sono di prezioso supporto ai vigili del fuoco. Presenti anche i carabinieri e i carabinieri forestali.

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